Эрдоган готов вернуть смертную казнь в Турции

СЕГОДНЯ 17:04 2019-03-19T17:05:32+03:00

По словам президента Турции, его задевает необходимость кормить в тюрьме виновных в попытке государственного переворота в 2016 году

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что он готов вернуть смертную казнь как высшую меру наказания в стране. Он связал это с необходимостью держать в тюрьме виновных в подготовке попытки госпереворота в июле 2016 года.

"Мы допустили ошибку, когда отменили смертную казнь. Мне кажется, что это ошибка. Почему? В ночь на 15 июля (2016 года) погиб 251 наш гражданин. Даже если они проведут жизнь за решеткой, меня задевает тот факт, что их нужно кормить", - сказал Эрдоган, передает телеканал NTV.

Он отметил, что ратифицирует документ, если парламент примет решение о возобновлении смертной казни.

Эрдоган также прокомментировал теракт в Новой Зеландии, власти которой, по его словам, также должны применить в террористу самое суровое наказание.

В августе прошлого года глава Турции уже говорил о возможности вернуть в стране смертную казнь. При это в феврале этого года Эрдоган раскритиковал власти Египта за применение смертной казни, что он назвал "преступлением против человечности".

ИСТОЧНИК KP.RU