Более 300 тысяч школьников приняли участие в Общероссийской олимпиаде «Основы православной культуры»

СЕГОДНЯ 12:52 2019-03-20T13:06:51+03:00

Более 300 тысяч человек приняли участие в IX Общероссийской олимпиаде школьников «Основы православной культуры» Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Москве, в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете подвели итоги XI Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры». В этом году в конкурсе приняло участие рекордное количество человек: более 300 тысяч учеников из 11 тысяч школ 82 субъектов РФ, Беларуси, Литвы.

Более того, в 2019 году в олимпиаде участвовали и ученики 4-11 классов посольских школ Бангладеша, Египта, Италии, Индии, Кувейта, США.

По информации пресс-службы оргкомитета олимпиады, победителями и призерами в этом году стали 1000 учеников из разных российских школ. Однако абсолютным победителем Общероссийской олимпиады «Основы православной культуры» второй год подряд становится Валентин Мекрюков. Молодой человек учится в 10 классе в одной из школ в Ленинградской области с углубленным изучением английского языка. Валентин по результатам конкурса набрал 146 баллов из 150 возможных.

- Чтобы одержать победу, во-первых, при написании не стоит думать о посторонних вещах. Олимпиада - это вызов, требующий полной самоотдачи. Если в процессе написания думать даже о такой очевидной вещи, как конкуренция, то результат может оказаться хуже ожидаемого, - прокомментировал победитель.

Валентин также отметил, что олимпиада по ОПК всегда включает в себя довольно большое количество интересных и разнообразных заданий.

- В этом году какие-то задания были довольно простыми по сравнению, к примеру, с прошлым годом, другие, наоборот, сложными. Например, эссе было довольно серьезным вызовом, так как предполагало использование богословских знаний, - поделился Валентин.

К слову, олимпиада проводилась в три тура. Общими темами стали «"Умозрение в камне": каменное церковное зодчество Древней Руси» и «Славянский мир в эпоху свв. Кирилла и Мефодия». Все задания были ориентированы на школьные курсы основ православной культуры, истории, литературы и русского языка.

Разумеется, задания олимпиады были составлены с учетом возрастных особенностей детей таким образом, что даже ученики младших классов смогли принять участие в региональном туре и занять призовые места.

Во время торжественного награждения для школьников и гостей в вузе организовали экскурсии по Музею памяти новомучеников и исповедников Российских, мини-лекции по истории Московского епархиального дома и концерты хоровых коллективов.

Следующая олимпиада школьников «Основы православной культуры» стартует в сентябре 2019 года.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в 2018 году в суперфинале олимпиады "Основы православной культуры" приняли участие школьники из 33 регионов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU