Владимир Путин принял отставку главы Алтая Александра Бердникова

СЕГОДНЯ 13:52 2019-03-20T13:52:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин принял отставку главы республики Алтай Александра Бердникова, который руководил регионом с конца 2005 года, сообщает пресс-служба Кремля.

«В связи с окончанием срока моих полномочий на посту Главы Республики Алтай и переходом на другую работу, мною подано заявление Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о добровольной досрочной отставке с этой должности. Подчеркиваю, что отставка была добровольной, - сообщил на своей официальной странице в «Фейсбуке» Александр Бердников. - Нам многое удалось сделать, но также велик груз нерешенных проблем, накопившихся за долгие годы. Для их решения требуются новые силы, новая энергия, новые современные подходы, новый руководитель республики».

После чего уже бывший глава региона поблагодарил членов своей команды за слаженную эффективную работу и пожелал процветания республике Алтай и ее народу.

Как говорится в указе главы государства, он принял отставку Александра Бердникова. Этим же указом Путин назначил Олега Хорохордина врио главы Алтая. Документ вступил в силу.

Олег Хорохордин родился и вырос в Алтайском крае. Имеет большой опыт работы в администрации президента России и в федеральном правительстве (с 2006 года), где курировал создание и развитие инновационного центра «Сколково» и занимался вопросами координации деятельности институтов инновационного развития. Участник второго потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. С 2012 года председатель совета некоммерческого партнёрства Глонасс, занимается наземным внедрением технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU