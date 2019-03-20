2019-03-20T13:52:55+03:00
Политика

Владимир Путин принял отставку главы Алтая Александра Бердникова

Врио главы республики назначен Олег Хорохордин
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин принял отставку главы республики Алтай Александра Бердникова, который руководил регионом с конца 2005 года, сообщает пресс-служба Кремля.

«В связи с окончанием срока моих полномочий на посту Главы Республики Алтай и переходом на другую работу, мною подано заявление Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о добровольной досрочной отставке с этой должности. Подчеркиваю, что отставка была добровольной, - сообщил на своей официальной странице в «Фейсбуке» Александр Бердников. - Нам многое удалось сделать, но также велик груз нерешенных проблем, накопившихся за долгие годы. Для их решения требуются новые силы, новая энергия, новые современные подходы, новый руководитель республики».

После чего уже бывший глава региона поблагодарил членов своей команды за слаженную эффективную работу и пожелал процветания республике Алтай и ее народу.

Как говорится в указе главы государства, он принял отставку Александра Бердникова. Этим же указом Путин назначил Олега Хорохордина врио главы Алтая. Документ вступил в силу.

Олег Хорохордин родился и вырос в Алтайском крае. Имеет большой опыт работы в администрации президента России и в федеральном правительстве (с 2006 года), где курировал создание и развитие инновационного центра «Сколково» и занимался вопросами координации деятельности институтов инновационного развития. Участник второго потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. С 2012 года председатель совета некоммерческого партнёрства Глонасс, занимается наземным внедрением технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вышинский: Дело против меня развалится
Умер оперный певец Сергей Балашов
Умер Анатолий Адоскин - народный артист России
Центробанк установил официальные курсы валют на 21 марта
Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность президента
Китай хочет отказаться от закупок Boeing 737 Max
Еврокомиссия оштрафовала Google почти на 2 миллиарда евро за нарушение норм конкуренции
Гройсман признал, что МВФ фактически руководит Украиной
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминизму
Медведев заявил о продолжении переезда ряда министерств в комплекс "Москва-Сити"
МИД РФ призвал США вернуться к совместным усилиям по обеспечению мира
В Альпах турист записал на видео, как снежная лавина накрыла лыжников
Защита Керимова обжалует обвинения французской прокуратуры в уклонении от уплаты налогов
Японская компания прекратит поставки жизненно важных лекарств в Россию
Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме
Эксперт: смена президента Казахстана не повлияет на отношения республики и России
Парламент Казахстана одобрил переименование столицы страны Астаны в Нурсултан
Две страны Евросоюза заблокируют отсрочку Brexit
У берегов Южной Кореи вспыхнул нефтяной танкер: погибли два человека
Премьер Австралии вызвал турецкого посла после заявления Эрдогана