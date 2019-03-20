В Пентагоне заявили, что США начинают терять преимущество в космосе

СЕГОДНЯ 19:16 2019-03-20T19:16:26+03:00

И.о. министра обороны отметил, что очень стремительно в этом направлении развивается Китай

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Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что страна начинает преимущество в космосе. По его словам, очень стремительно в этом направлении развивается Китай.

«Китай и Россия уже рассматривают космос в качестве пространства для ведения боевых действий. Китай развивается стремительно и наращивает свое присутствие в космосе», - сказал Шанахан, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Он отметил, что в 2018 году Китай вывел на орбиту 38 ракет, что в два раза больше, чем американцы, передает ТАСС.

Отметим, что в 2018 году Китай стал лидером по числу запусков космических ракет. Двумя годами ранее Пекин делил лидерскую позицию с Вашингтоном (по 22 запуска). В прошлом году США произвели 34 запуска (включая SpaceX и Rocket Lab). Третью строчку по запускам заняла Россия с 20 запусками, из них один был неудачным.

ИСТОЧНИК KP.RU