В Пентагоне заявили, что США начинают терять преимущество в космосе
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что страна начинает преимущество в космосе. По его словам, очень стремительно в этом направлении развивается Китай.
«Китай и Россия уже рассматривают космос в качестве пространства для ведения боевых действий. Китай развивается стремительно и наращивает свое присутствие в космосе», - сказал Шанахан, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
Он отметил, что в 2018 году Китай вывел на орбиту 38 ракет, что в два раза больше, чем американцы, передает ТАСС.
Отметим, что в 2018 году Китай стал лидером по числу запусков космических ракет. Двумя годами ранее Пекин делил лидерскую позицию с Вашингтоном (по 22 запуска). В прошлом году США произвели 34 запуска (включая SpaceX и Rocket Lab). Третью строчку по запускам заняла Россия с 20 запусками, из них один был неудачным.
ИСТОЧНИК KP.RU