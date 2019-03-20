2019-03-20T21:39:52+03:00
Происшествия

Выходец из Сенегала пытался поджечь автобус со школьниками в Италии

По словам очевидцев, мужчина при этом прокричал, что хочет "остановить смерти в Средиземном море"
Екатерина БОЛГОВА
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В Италии мужчина пытался поджечь автобус со школьникамиВ Италии мужчина пытался поджечь автобус со школьникамиФото: REUTERS
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На трассе неподалеку от итальянского Милана мужчина предпринял попытку поджечь автобус со школьниками.

Как передает телеканал RaiNews24, 47-летний водитель является выходцем из Сенегала, а в 2004 году он получил гражданство Италии. Как рассказали очевидцы, мужчина плеснул в автобус бензин и поджег его. При этом он кричал, что стремится "остановить смерти в Средиземном море". Видимо, таким образом он протестовал против случаев гибели мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, которые на различных плавсредствах пытаются добраться в европейские страны.

В автобусе в этот момент находился 51 человек: ученики средней школы из города Крема и несколько взрослых. Позже выяснилось, что тревогу поднял один из детей, прибывшие полицейские задержали водителя. Также туда прибыли врачи скорой помощи, которые констатировали, что в результате происшествия никто не получил ранений и ожогов. При этом 12 школьников и двое взрослых пожаловались на симптомы отравления дымом.

По некоторым данным, выходец из Сенегала ранее уже имел проблемы с законом в Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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