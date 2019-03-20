2019-03-20T22:12:49+03:00
Экономика

ФРС США сохранила базовую процентную ставку

Базовая процентная ставка по федеральным кредитным средствам сохранена в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
ФРС сохранила базовую процентную ставкуФРС сохранила базовую процентную ставкуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В результате заседания 19-20 марта Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на прежнем уровне. Ставка осталась в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых, сообщается в релизе Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Это решение совпало с выдвинутыми ранее прогнозами экспертов и игроков рынка.

В настоящее время руководители ФРС не исключают одного повышения процентных ставок в 2019 году и не собираются менять стоимость кредитования в 2020 году. В декабре прошлого года ожидалось, что в 2019 году будет два повышения кредитной ставки.

Но затем Центробанк США снизил прогнозы роста ВВП и потребительских цен на текущий год. Также, по данным ФРС, темпы сокращения активов на балансе замедлятся с мая, а в сентябре сокращение будет полностью остановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МВД возбудило уголовное дело о клевете по заявлению Дмитрия Рогозина
Трамп: США планируют сохранить пошлины против Китая на длительный период
Выходец из Сенегала пытался поджечь автобус со школьниками в Италии
Адвокат попросил суд освободить Варвару Караулову по УДО
Туск не исключил короткую отсрочку Brexit
В Литве потребовали запретить Григорию Лепсу въезд в страну
Волочкова рассказала о недостойном поведении Собчак
Медведев поддержал предложение РЖД по 50-процентной скидке на билеты для детей летом
В Пентагоне заявили, что США начинают терять преимущество в космосе
Ляшко сорвал заседание правительства Украины
В Германии подозревают спортсменов из восьми стран в применении допинга
Коммерческие запасы нефти США за неделю снизились на 2,1%
Соколы-сапсаны вернулись в обновленный шпиль здания МИД и ждут пополнения
Украина расширила санкции в отношении России
Украина провела полеты боевой авиации над Азовским морем
Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года
Заседание группы по вопросу оценки нанесенного Крыму ущерба может пройти на следующей неделе