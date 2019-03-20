ФРС США сохранила базовую процентную ставку

СЕГОДНЯ 22:12 2019-03-20T22:12:49+03:00

Базовая процентная ставка по федеральным кредитным средствам сохранена в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых

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В результате заседания 19-20 марта Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на прежнем уровне. Ставка осталась в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых, сообщается в релизе Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Это решение совпало с выдвинутыми ранее прогнозами экспертов и игроков рынка.

В настоящее время руководители ФРС не исключают одного повышения процентных ставок в 2019 году и не собираются менять стоимость кредитования в 2020 году. В декабре прошлого года ожидалось, что в 2019 году будет два повышения кредитной ставки.

Но затем Центробанк США снизил прогнозы роста ВВП и потребительских цен на текущий год. Также, по данным ФРС, темпы сокращения активов на балансе замедлятся с мая, а в сентябре сокращение будет полностью остановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU