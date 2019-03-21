ФБС задержала федерального судью Кузьминского райсуда Москвы

СЕГОДНЯ 18:09 2019-03-21T18:09:00+03:00

Информация о том, в рамках какого дела произошло задержание пока не сообщается

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Судья Руслан Якубаев задержан в четверг сотрудниками ФСБ России в здании Кузьминского районного суда столицы.

"Сегодня в ходе проведения следственных действий был задержан в здании Кузьминского суда судья Руслан Якубаев", - сообщает ТАСС. Официальная информация о причинах задержания пока не раскрывается.

Ранее сайт kp.ru писал, что управление ФСБ по Красноярскому краю и Отдел по борьбе с экономическими преступлениями провели обыски в Центре питания Универсиады в Красноярске. Предварительная причина обысков - нарушения при осуществлении государственных закупок.

Еще 18 марта в региональном УФАС сообщали, что при подготовке к Зимней универсиаде-2019 к ним поступило около 50 жалоб на закупки. Установлено, что каждая третья жалоба оказалась обоснованной, то есть проводилась с нарушениями законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU