ФБС задержала федерального судью Кузьминского райсуда Москвы
Судья Руслан Якубаев задержан в четверг сотрудниками ФСБ России в здании Кузьминского районного суда столицы.
"Сегодня в ходе проведения следственных действий был задержан в здании Кузьминского суда судья Руслан Якубаев", - сообщает ТАСС. Официальная информация о причинах задержания пока не раскрывается.
Ранее сайт kp.ru писал, что управление ФСБ по Красноярскому краю и Отдел по борьбе с экономическими преступлениями провели обыски в Центре питания Универсиады в Красноярске. Предварительная причина обысков - нарушения при осуществлении государственных закупок.
Еще 18 марта в региональном УФАС сообщали, что при подготовке к Зимней универсиаде-2019 к ним поступило около 50 жалоб на закупки. Установлено, что каждая третья жалоба оказалась обоснованной, то есть проводилась с нарушениями законодательства.
ИСТОЧНИК KP.RU