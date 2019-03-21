«Ювентус» пропустит летний турнир в США из-за Роналду
Международный кубок чемпионов – это еще один европейский футбольный турнир, основоположником которого считается Стивен Росс. Он же одержим идеей создания европейской суперлиги.
В турнир входят только европейские клубы из шести стран.
Англия (6 клубов): «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал».
Италия (4 клубов): «Ювентус», «Рома», «Интер», «Милан».
Испания (3 клуба): «Барселона», «Атлетико», «Реал».
Германия (2 клуба): «Бавария», «Боруссия».
Франция (2 клуба): «ПСЖ», «Лион».
Португалия: «Бенфика».
Однако, в этом году, по информации The New York Times, руководство туринского клуба приняло решение не ехать в США, дабы избежать задержания своего форварда Криштиану Роналду на территории Америки. Жительница Штатов, Кэтрин Майорга, обвиняет его в изнасиловании, дело открыто, поэтому его могут арестовать на территории страны.
“Ювентус” решил заменить летнее участие в Международном кубке чемпионов на выступление в Азии: матчи пройдут в Китае и Сингапуре. Также, на восточном турнире выступят “Тоттенхэм” и “Манчестер Юнайтед”, которым не хватило очков в турнирной таблице, что пробиться на Международный кубок чемпионов.
ИСТОЧНИК KP.RU