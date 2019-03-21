2019-03-21T20:09:50+03:00
Спорт

«Ювентус» пропустит летний турнир в США из-за Роналду

Туринская команда приняла решение не ехать летом в США на Международный кубок чемпионов во избежание ареста своего форварда Криштиану Роналду на территории Штатов по обвинению в изнасиловании Кэтрин Майорги.
Дарья КРЫЛОВА
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Криштиану Роналду в атаке.Криштиану Роналду в атаке.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Международный кубок чемпионов – это еще один европейский футбольный турнир, основоположником которого считается Стивен Росс. Он же одержим идеей создания европейской суперлиги.

В турнир входят только европейские клубы из шести стран.

Англия (6 клубов): «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал».

Италия (4 клубов): «Ювентус», «Рома», «Интер», «Милан».

Испания (3 клуба): «Барселона», «Атлетико», «Реал».

Германия (2 клуба): «Бавария», «Боруссия».

Франция (2 клуба): «ПСЖ», «Лион».

Португалия: «Бенфика».

Однако, в этом году, по информации The New York Times, руководство туринского клуба приняло решение не ехать в США, дабы избежать задержания своего форварда Криштиану Роналду на территории Америки. Жительница Штатов, Кэтрин Майорга, обвиняет его в изнасиловании, дело открыто, поэтому его могут арестовать на территории страны.

“Ювентус” решил заменить летнее участие в Международном кубке чемпионов на выступление в Азии: матчи пройдут в Китае и Сингапуре. Также, на восточном турнире выступят “Тоттенхэм” и “Манчестер Юнайтед”, которым не хватило очков в турнирной таблице, что пробиться на Международный кубок чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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