2019-03-22T12:00:10+03:00
Общество

Суд в Ростове-на-Дону приговорил украинца к шести годам за призывы к теракту в Сочи

Как выяснилось, Павел Гриб уговаривал выпускницу заложить бомбу в актовом зале школы
Дарья ИВАШКИНА
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Суд в Ростове-на-Дону приговорил украинца к шести годам за призывы к теракту в СочиСуд в Ростове-на-Дону приговорил украинца к шести годам за призывы к теракту в СочиФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В пятницу, 22 марта, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал гражданина Украины Павла Гриба виновным в призывах к терроризму и склонению к теракту и приговорил его к шести годам заключения.

«Признать Павла Гриба виновным и назначить наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», - сказал судья. При этом он постановил исчислять срок заключения с 22 марта прошлого года, сообщает «"КП" - Ростов».

Стоит отметить, что шесть лет заключения для Гриба в ходе прений сторон просило и гособвинение.

Напомним, Гриба задержали 24 августа 2017 года. Как выяснилось, с марта по май того же года он через интернет призывал одну из старшеклассниц в Сочи совершить теракт на выпускном вечере. При этом украинец давал ей подробные инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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