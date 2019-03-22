Зарубежные партнеры предложили российским властям открыть «крымское окно»

СЕГОДНЯ 16:10 2019-03-22T14:02:43+03:00

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Зарубежные партнеры предложили российскому руководству открыть так называемое «крымское окно» для санкционных товаров из ЕС. Об этом рассказал «Комсомолке» постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов.

«Друзья Крыма выдвинули прекрасную идею: попросить российское руководство открыть «крымское окно», - сказал Мурадов. Те продовольственные товары, которые в связи с санкциями запрещено ввозить в Россию, - разрешить ввозить через Крым».

Речь идет о том, что, например, запрещенные для ввоза в Россию польские яблоки можно было бы беспрепятственно доставлять в Крым и там перерабатывать в соки и детское питание.

«Таким образом де-факто Крым будет признан европейским бизнесом. Их предприниматели фактически легализуют для себя Крым, раз уж через него торгуют с Россией. Вот такое может быть гуманное и политически хитрое решение», - предполагает Мурадов.

Подробности в интервью на сайте kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU