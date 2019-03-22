Уровень одобрения деятельности Путина вырос до максимума с начала года

СЕГОДНЯ 19:30 2019-03-22T19:30:03+03:00

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Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина жителями страны превысил отметку в 65%, что стало максимальным показателем с начала 2019 года. Такие результаты показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом рейтинг одобрения деятельности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и российского правительства за последнюю неделю также вырос до 38% и 41% соответственно.

Если же говорить об отдельных политиков, то больше всего по-прежнему доверяют именно главе государства. В его пользу высказались 33,4% опрошенных - таким образом, показатель почти не изменился с начала года. На втором месте оказался министр обороны России Сергей Шойгу (14,7%), а на третьем - министр иностранных дел Сергей Лавров (11,7%). Также в пятерку наиболее уважаемых политиков вошли лидер ЛДПР Владимир Жириновский (8,7%) и Дмитрий Медведев (8,5%). Соответствующие данные приводятся на сайте ВЦИОМ.

Сайт kp.ru писал о том, что еще в июле рейтинг одобрения работы Путина составлял всего 63,4%, а деятельностью председателя правительства были довольны 31,2% респондентов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693015" frameborder="0"></iframe> Путин о снижении ставок по ипотеке.

ИСТОЧНИК KP.RU