Япония планирует приобрести американские конвертопланы для проведения операций за рубежом
Япония будет использовать конвертопланы Osprey американского производства при проведении спецопераций Сил самообороны страны, таких как спасение японских граждан. Проведение данных операций будет проходить в рамках принятого в 2016 году закона, разрешающего использование Сил самообороны при определенных условиях.
Как сообщает агентство Kyodo, конвертопланы производства США будут использоваться специальным контртеррористическим отрядом Сухопутных сил самообороны Японии. В настоящий момент это подразделение не оснащено аналогичными средствами транспортировки.
В 2016 году японские власти расширили полномочия Сил самообороны страны, приняв поправки к соответствующему законодательству. В частности, японские военнослужащие теперь могут участвовать в боевых действиях с целью защиты стран-союзников Японии, даже если Япония при этом не была подвергнута нападению, а также оказывать логистическую поддержку войскам союзников страны.
Помимо этого, были сняты ограничения на действия войск Японии в составе зарубежных миссий ООН и других международных организаций. Ранее Силы самообороны Японии практически не имели права на применение оружия при участии в подобных миссиях.
Эксплуатация конвертоплана Osprey американскими вооруженными силами началась в 2007 году. В настоящий момент на вооружении Корпуса морской пехоты, ВМС и ВВС США находится более 300 подобных машин.
ИСТОЧНИК KP.RU