Япония планирует приобрести американские конвертопланы для проведения операций за рубежом

СЕГОДНЯ 07:32 2019-03-24T07:32:58+03:00

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Япония будет использовать конвертопланы Osprey американского производства при проведении спецопераций Сил самообороны страны, таких как спасение японских граждан. Проведение данных операций будет проходить в рамках принятого в 2016 году закона, разрешающего использование Сил самообороны при определенных условиях.

Как сообщает агентство Kyodo, конвертопланы производства США будут использоваться специальным контртеррористическим отрядом Сухопутных сил самообороны Японии. В настоящий момент это подразделение не оснащено аналогичными средствами транспортировки.

В 2016 году японские власти расширили полномочия Сил самообороны страны, приняв поправки к соответствующему законодательству. В частности, японские военнослужащие теперь могут участвовать в боевых действиях с целью защиты стран-союзников Японии, даже если Япония при этом не была подвергнута нападению, а также оказывать логистическую поддержку войскам союзников страны.

Помимо этого, были сняты ограничения на действия войск Японии в составе зарубежных миссий ООН и других международных организаций. Ранее Силы самообороны Японии практически не имели права на применение оружия при участии в подобных миссиях.

Эксплуатация конвертоплана Osprey американскими вооруженными силами началась в 2007 году. В настоящий момент на вооружении Корпуса морской пехоты, ВМС и ВВС США находится более 300 подобных машин.

ИСТОЧНИК KP.RU