УЕФА представил талисман чемпионата Европы-2020 года

СЕГОДНЯ 01:06 2019-03-25T01:06:58+03:00

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Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) представил в воскресенье, 24 марта, официальный талисман чемпионата Европы по футболу 2020 года. Презентация состоялась в Амстердаме перед матчем между сборными Нидерландов и Германии в присутствии 55 тысяч зрителей.

Талисманом чемпионата Европы 2020 года стал мальчик Скиллзи.UEFA EURO 2020

Талисман - мальчик Скиллзи, который любит футбол и уличный фристайл. На арену он вышел вместе с известными фристайлерами Лив Кук и Тобиасом Бексом и показал вместе с ними несколько трюков. Кстати, свое имя талисман получил от английского слова skills — навыки.

"Нам выпала особенная возможность показать красоту фристайла и уличного футбола болельщикам со всей Европы", - цитирует пресс-служба УЕФА слова чемпионки мира по фристайлу из Англии Лив Кук.

Чемпионат Европы в 2020 году пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах разных стран, в том числе в Санкт-Петербурге. В финал выйдут 24 сборные.

ИСТОЧНИК KP.RU