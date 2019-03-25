2019-03-25T02:54:37+03:00
Политика

Более 360 беженцев покинули лагерь "Эр-Рукбан" за сутки

Правительство обеспечило граждан питанием и проживанием
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Сирийские беженцы возвращаются домойСирийские беженцы возвращаются домойФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Лагерь "Эр-Рукбан" только за сутки покинули более 360 беженцев. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин в воскресенье.

По его словам, накануне, 23 марта беженцы через пункт пропуска "Джлеб" прошли на территорию подконтрольную сирийскому правительству.

"Им оказана необходимая квалифицированная помощь, они обеспечены питанием и проживанием", - рассказал Купчишин.

По его словам, в идлибской зоне деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. За сутки боевики обстреляли населенные пункты Джубб- эль-Мгара, Тель-эт-Тут, Бшарфа, Суккари в провинции Латакия, а так же Телль-Баззам, Тэр-Расиф провинции Хама, передает ТАСС.

Также Купчишин рассказал что правительство Сирии по состоянию на 23 февраля амнистировали 57 тысяч 120 человек, уклонившихся от военной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Польше задержали бывшего главу компании-владельца ТЦ "Зимняя Вишня"
Из музея в мечеть: Эрдоган хочет изменить статус собора Святой Софии
Российские инспекторы совершат наблюдательный полет над США с 25 по 30 марта
Турция поставит вопрос о Голанских высотах на заседании Генассамблеи ООН
УЕФА представил талисман чемпионата Европы-2020 года
Вучич: Сербия не хочет вступать в НАТО
Пушков: "Демократы уже твердят, что Трамп повлиял на Мюллера"
Умер британский импрессарио Виктор Хоххаузер
Песков: В Кремле пока не видели доклад по расследованию Мюллера
Лидер демократов Таиланда объявил об отставке из-за провала на выборах
Мюллер в ходе расследования выяснил, что Трамп не совершал преступлений
После ЧП с паромом в Норвегии к врачам обратились 27 человек
Польша объяснила, почему не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой
Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах
Большунов стал вторым в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам
В конгрессе США заявили о неизбежности импичмента Трампа
Порошенко обвинили в убийстве собственного брата
В Совете Федерации прокомментировали заявление НАТО о бомбардировках Югославии
Штаб Порошенко призвал Тимошенко извиниться за ложь о расследовании в ЕС
Группа российских военных прибыла в Венесуэлу
Названы ведущие нового сезона «Ледниковый период. Дети»
В Белграде сербские радикалы сожгли флаги НАТО и ЕС
Румыния переносит посольство в Израиле в Иерусалим