Более 360 беженцев покинули лагерь "Эр-Рукбан" за сутки

СЕГОДНЯ 02:49 2019-03-25T02:54:37+03:00

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Лагерь "Эр-Рукбан" только за сутки покинули более 360 беженцев. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин в воскресенье.

По его словам, накануне, 23 марта беженцы через пункт пропуска "Джлеб" прошли на территорию подконтрольную сирийскому правительству.

"Им оказана необходимая квалифицированная помощь, они обеспечены питанием и проживанием", - рассказал Купчишин.

По его словам, в идлибской зоне деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. За сутки боевики обстреляли населенные пункты Джубб- эль-Мгара, Тель-эт-Тут, Бшарфа, Суккари в провинции Латакия, а так же Телль-Баззам, Тэр-Расиф провинции Хама, передает ТАСС.

Также Купчишин рассказал что правительство Сирии по состоянию на 23 февраля амнистировали 57 тысяч 120 человек, уклонившихся от военной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU