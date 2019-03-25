2019-03-25T13:42:40+03:00
Политика

Песков: у Москвы и Киева разные понимание процесса обмена заключенными

В Кремле прокомментировали предложение Украины обменять 25 арестованных в РФ украинцев на 25 россиян
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пресс-секретарь президента Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента Дмитрий ПесковФото: REUTERS
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Москва давно является сторонницей процесса обмена заключёнными, однако в случае с Украиной все утыкается в разные подходы к пониманию того, что значит «всех на всех». Соответствующим образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение Киева об обмене пленными в Донбассе по формуле «19 на 72», а также об обмене 25 арестованных в РФ украинцев на 25 россиян.

«Хочу напомнить вам слова российского президента, что российская сторона давно является сторонницей этого процесса, и в данном случае все утыкается в разные подходы к пониманию того, что значит "всех на всех", к сожалению, здесь существуют нюансы в подходах», - сказал Песков.

Ранее в понедельник, 25 марта, с предложением об обмене выступила представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

Напомним в июне прошлого года Геращенко предложила передать России осужденных на Украине граждан нашей страны в обмен на освобождение Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха и Павла Гриба. Тогда Песков сообщил, что вопросом обмена осужденных займется рабочая группа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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