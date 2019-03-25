2019-03-25T17:05:45+03:00
Наука

Ученые доказали влияние ночного света на распространение рака

Специалисты рекомендуют отказаться от «ночников»
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые призывают отказаться от любых источников света на период снаУченые призывают отказаться от любых источников света на период снаФото: Мария ЛЕНЦ
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Участники ежегодного собрания Эндокринного общества в Новом Орлеане ENDO 2019 рассказали об опасности «ночников» и других источников света, используемых в ночное время. По словам специалистов, сон при свете ослабляет здоровье и способствует развитию различных заболеваний.

В частности, эксперты пришли к заключению, что ночное освещение способно спровоцировать развитие рака. По словам специалистов, тусклый свет приводит к нарушению кровообращения, что в свою очередь может спровоцировать образование метастатического рака молочной железы, пишет сайт «Свободная пресса».

«А это крайне важно, поскольку многие пациенты с раком молочной железы, вероятно, подвергаются воздействию света ночью в результате недосыпания, стресса, избыточного освещения в спальне из-за мобильных устройств и других источников, а также работы в ночную смену», — цитирует сообщение ученых ФАН.

Участники собрания подчеркнули, что ставят перед собой задачу найти способ подавления распространения метастазов при раке груди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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