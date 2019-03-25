Трое российских военных погибли в Сирии

СЕГОДНЯ 22:54 2019-03-25T22:54:50+03:00

В конце февраля трое российских военнослужащих попали в засаду боевиков в Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как уточнили в Минобороны РФ, военнослужащие попали в засаду боевиков в конце февраля

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В понедельник, 25 марта, в Минобороны РФ сообщили о гибели трех российских военных в Сирии.

Как уточнили в ведомстве, еще в конце февраля военнослужащие попали в засаду боевиков, возвращаясь после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов, расположенных в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Причем после этого инцидента трое россиян были объявлены пропавшими без вести. Однако недавно выяснилось, что все трое погибли в ходе боя с террористами.

«В результате осуществленного комплекса специальных мероприятий были установлены напавшие на автомобиль боевики, а также подтвержден факт гибели троих российских военнослужащих в ходе боя в конце февраля», - цитирует сообщение министерства обороны РФ ТАСС.

Также в оборонном ведомстве нашей страны заявили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России и спецназ уже уничтожили «бандгруппу из более 30 боевиков», причастную к нападению на российских военных.

ИСТОЧНИК KP.RU