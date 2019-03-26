2019-03-26T02:10:03+03:00
Политика

США испытали две противоракеты в Калифорнии

Ракеты системы ПРО должны были перехватить межбаллистические ракеты условного противника
Юлия ДИВЕЕВА
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Пентагон испытал две противоракетыПентагон испытал две противоракетыФото: REUTERS
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Соединенные Штаты 25 марта испытали систему противоракетной обороны континентальной части страны, запустив на перехват учебных целей две противоракеты. Снаряды были пущены из шахтных пусковых установок на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния примерно 20:30 мск.

Источник в Пентагоне рассказал, что первая ракета должна была сбить учебную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), вероятного противника, под которым подразумевались Северная Корея или Иран. Второй снаряд должен был поразить другую МБР или ложную боеголовку первой ракеты, запущенной по цели на континентальной части США, передает Интерфакс.

Официального подтверждения от Пентагона о проведении испытания системы ПРО пока не поступало. Но если это произойдет, это будет первым успешным испытанием системы ПРО континентальной части США, начиная с мая 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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