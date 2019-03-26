В России суд впервые вынес приговор за вовлечение подростков в митинги

СЕГОДНЯ 05:32 2019-03-26T05:32:29+03:00

Суд вынес приговор за вовлечение несовершеннолетних в митинг впервые в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ответчик приговорен к штрафу в 30 тысяч рублей

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В России 25 марта впервые вынесен приговор по обвинению в вовлечении несовершеннолетних в несанкционированный митинг. Фигурант дела 18-летний активист местного штаба Алексея Навального Иван Лузин признан виновным и оштрафован на 30 тысяч рублей

Решение приняла судья Центрального районного суда Калининграда Лариса Ченцова. Лузин обвинялся в том, что 7 февраля вышел на площадь Победы в Калининграде с плакатами. Вместе с ним в пикете участвовали две несовершеннолетние девушки.

Ранее суд также признал активиста виновным в проведении этого несанкционированного митинга и оштрафовал его на 20 тысяч рублей. Адвокат Лузина Александр Добральский заявил, что защита не согласна с решением судьи и будет оспаривать его в суде высшей инстанции, передает ТАСС.

Статья за вовлечение в акции протестов несовершеннолетних была применена впервые. Она была введена в Административные кодекс в конце декабря 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU