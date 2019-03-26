2019-03-26T14:18:13+03:00
Политика

Facebook удалил более 2,6 тысяч страниц из России, Косово и Ирана

В пресс-релизе компании сказано, что блокированные аккаунты использовали одинаковую тактику, чтобы ввести в заблуждение о том, кем они были и чем занимались
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Facebook удалил более 2,6 тыс. страниц из России, Косово и ИранаFacebook удалил более 2,6 тыс. страниц из России, Косово и ИранаФото: REUTERS
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Компания Facebook удалила более 2,6 тысяч страниц из одноименных соцсети и из Instagram. Как сообщается учетные записи якобы были связаны с Россией, Косово, Македонией, Ираном и демонстрировали «скоординированное нетипичное поведение».

«Сегодня мы удалили с Facebook и Instagram в общей сложности 2632 страницы, группы и аккаунта, которые были вовлечены в скоординированное недостоверное поведение, - отмечается в нем. - Операции, которые мы выявили, были связаны с Ираном, Россией, Македонией и Косовым» - говорится в пресс-релизе компании.

Facebook указал на «скоординированное нетипичное поведение». При этом, в компании отметили, что «не нашли никаких связей между действиями этих пользователей, но они использовали одинаковую тактику, создавая сети учетных записей, чтобы ввести в заблуждение других о том, кем они были и чем занимались».

Ранее, в феврале этого года социальная сеть сообщила об удалении 168 аккаунтов, которые распространяли недостоверную информацию среди граждан Молдавии. По заявлению представителей соцсети мошенники публиковали поддельные фотографии, сеющую распри политическую информацию и карикатуры на участников предстоящих в стране парламентских выборов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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