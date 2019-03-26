2019-03-26T15:20:13+03:00
Экономика

Китайские компании стали чаще заимствовать российские бренды

По словам заместителя министра сельского хозяйства Оксаны Лут, в большинстве случаев речь идет о молочной и кондитерской продукции
Екатерина БОЛГОВА
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Минсельхоз отметил рост заимствования российских брендов молочной и кондитерской продукции в КитаеМинсельхоз отметил рост заимствования российских брендов молочной и кондитерской продукции в КитаеФото: Олег УКЛАДОВ
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В Китае стали чаще заимствовать российские бренды, заявила заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут. По ее словам, с таком проблемой встречаются российские производители при выходе на рынок в КНР, если не занимаются вовремя вопросом регистрации товарных знаков.

«Они (производители молока) подали товарный знак, который они хотят продвигать в Китае, на регистрацию и с удивлением обнаружили, что другая китайская компания подала этот товарный знак на регистрацию на месяц раньше», - рассказала Лут в ходе круглого стола "Качество в агробизнесе", передает ТАСС.

Замминистра добавила, что с похожими сложностями пришлось работать и производителям кондитерских изделий, которые не смогли зарегистрировать бренды в Китае. По информации Лут, в ближайшие сроки российские производители могут обратиться в суд в связи с незаконным использованием своих марок в Китае.

Замглавы Минсельхоза также напомнила, что в конце прошлого года был заключен протокол о поставке молочной продукции из России в Китай. Она подчеркнула, что именно молочная и кондитерская продукция требуют брендирования и рекламы, так как люди должны понимать, что качественной является именно российская продукция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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