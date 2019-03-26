Госдума обсудит смягчение требований к госзакупкам в сфере культуры

СЕГОДНЯ 16:06 2019-03-26T16:06:47+03:00

В Госдуме обсудят смягчение требований к госзакупкам в сфере культуры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 26 марта, совет по законотворчеству Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным рассмотрит законопроект о смягчении требований к госзакупкам в сфере культуры.

Авторами инициативы стали руководитель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, а также Александр Шолохов, Елена Драпеко, Ольга Казакова и другие депутаты. Они ожидают, что предлагаемые поправки позволят лучше учесть специфику деятельности творческих объединений.

Среди предложений — увеличение максимально допустимых сумм для заключения контрактов с единственным поставщиком для культурных организаций. Также предлагается смягчить требования к госзакупкам, производимым за счет пожертвований и благотворительных взносов.

По словам Ямпольской, в обсуждении законопроекта примут такие видные деятели культуры, как директор Большого театра Владимир Урин, глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин и другие, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU