Госдума обсудит смягчение требований к госзакупкам в сфере культуры
Во вторник, 26 марта, совет по законотворчеству Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным рассмотрит законопроект о смягчении требований к госзакупкам в сфере культуры.
Авторами инициативы стали руководитель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, а также Александр Шолохов, Елена Драпеко, Ольга Казакова и другие депутаты. Они ожидают, что предлагаемые поправки позволят лучше учесть специфику деятельности творческих объединений.
Среди предложений — увеличение максимально допустимых сумм для заключения контрактов с единственным поставщиком для культурных организаций. Также предлагается смягчить требования к госзакупкам, производимым за счет пожертвований и благотворительных взносов.
По словам Ямпольской, в обсуждении законопроекта примут такие видные деятели культуры, как директор Большого театра Владимир Урин, глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин и другие, передает ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU