Нетаньяху предложил Трампу и Путину план разрешения сирийского кризиса

СЕГОДНЯ 17:50 2019-03-26T17:50:46+03:00

Газета The Times of Israel сообщает об этом со ссылкой на слова высокопоставленного источника

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу и российскому лидеру Владимиру Путину план разрешения сирийского кризиса.

Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на слова высокопоставленного источника. По его данным, ранее президент России заинтересовался планом по обеспечению ухода Ирана из Сирии.

Напомним, во вторник, 26 марта, премьер-министр Израиля вернулся из США, где участвовал во встрече с американским президентом. Ранее в Москве он провел переговоры с главой российского государства. Нетаньяху заявил о достигнутых договоренностях по сотрудничеству с российской стороной по вопросу вывода всех иностранных сил с сирийской территории.

"Мы договорились также создать вместе с другими участниками совместную группу для достижения этой цели", - сказал Нетаньяху.

ИСТОЧНИК KP.RU