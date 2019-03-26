2019-03-26T21:44:45+03:00
Политика

Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

По данным Кремля, лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы российско-белорусских отношений
Екатерина БОЛГОВА
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Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАССПрезиденты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Во вторник, 26 марта, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Рассмотрены актуальные вопросы российско-белорусских отношений с акцентом на развитие сотрудничества в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении пресс-службы главы российского государства.

Также отмечается, что Путин и Лукашенко обратили внимание на вопрос интеграционных процессов в формате Евразийского экономического союза.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Лукашенко в случае необходимости может пройти в любой момент, но пока таких планов нет.

Последний раз президенты России и Белоруссии встречались в Сочи в середине февраля. Тогда они обсудили важные вопросы двустороннего сотрудничества, а также покатались на лыжа и поиграли в хоккей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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