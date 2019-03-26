Минтруд предложил рассчитывать накопительную пенсию по прогнозам продолжительности жизни

СЕГОДНЯ 22:07 2019-03-26T22:07:27+03:00

Сейчас при определении продолжительности ожидаемого периода выплаты на очередной год используются данные Росстата

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Минтруд предложил рассчитывать длительность периода выплаты накопительной пенсии на будущий год на основе ожидаемых данных о продолжительности жизни мужчин (в возрасте 60 лет) и женщин (в возрасте 55 лет). Соответствующие проекты поправок уже опубликованы на портале нормативно-правовых актов и могут вступить в силу с 2020 года.

В пояснительной записке к проекту подчеркивается, что сейчас при определении продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на год используются сведения Росстата о продолжительности жизни мужчин и женщин, которые базируются на данных об уровнях смертности за предыдущий год.

"С учетом общей тенденции увеличения продолжительности жизни в России определение значения ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, используемого при расчете размера накопительной пенсии на основании исторических данных Росстата, приводит к занижению этого значения", - говорится в проекте.

По мнению авторов документа, его принятие не потребует дополнительных затрат из бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU