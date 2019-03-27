2019-03-27T10:52:46+03:00
Политика

Группа "Русские витязи" может пересесть на другие самолеты

По некоторым данным, речь идет об истребителях Су-35
Александр ДЖУМАЕВ
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Совместный полет самолетов групп "Русские витязи" и "Стрижи"Совместный полет самолетов групп "Русские витязи" и "Стрижи"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Пилотажная группа ВКС России «Русские витязи» может пересесть с Су-30СМ на другие самолеты. Об этом в ходе авиасалона LIMA 2019 заявил командир группы Андрей Алексеев.

Как сообщает ТАСС, Алексеев отметил, что планы по смене самолетов есть, однако призвал не говорить об этом преждевременно. По предварительным данным, в число истребителей, на которые могут пересесть «Витязи», входит самолет Су-35.

Группа «Русские витязи» была образована в апреле 1991 года в подмосковной Кубинке. С момента ее основания летчики группы выполняли полеты на самолетах Су-27. В 2016 году на вооружении группы поступили истребители Су-30СМ.

Авиасалон LIMA 2019 проходит в Малайзии с 26 по 30 марта. Партнерами мероприятия являются министерства обороны, транспорта и международной торговли и промышленности королевства.

"Русские Витязи" на истребителях Су-30СМ. Армия-2018.#су30 #russianmilitary #авиацияроссии #militaryaviation #russianarmy #russianmilitarypower #fighterjet #russianfighterjets Пилотажная группа Русские витязи выполнила в рамках форума Армия-2018 фигуры высшего пилотажа на новейших истребителях Су-30СМ. Единственная в мире группа Русские витязи , выполняющая пилотаж на тяжелых истребителях, выступила с летной программой на форуме Армия-2018 . Пилотажная группа Русские витязи была сформирована в апреле 1991 года. Вплоть до 2017 года летчики выступали на истребителях Су-27. Новейшие Су-30СМ были переданы Русским витязям в 2016 году, а 21 марта 2017 года первое выступление пилотов на новых истребителях прошло в ходе 14-й Международной выставки авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2017. Текущий состав группы: полковник Андрей Алексеев, подполковник Олег Ерофеев, подполковник Сергей Щеглов, подполковник Александр Богдан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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