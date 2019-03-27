В столице Ингушетии состоялась акция протеста противников изменения границ республики

СЕГОДНЯ 15:57 2019-03-27T16:11:17+03:00

Как сообщает источник "Комсомольской правды", в настоящий момент на площади никого нет

Изменить размер текста: A A

В столице Ингушетии Магасе состоялась очередная акция протеста. Манифестанты в очередной раз высказали недовольство подписанным в октябре соглашением о разграничении чечено-ингушской границы.

В ходе манифестации были зафиксированы случаи нападения на бойцов ОМОН. Сообщается о 10 пострадавших бойцах специального отряда; двое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии. По имеющимся данным, среди участников митинга пострадавших нет.

По факту случившегося будет проведено расследование. Как сообщает источник "Комсомольской правды", в настоящий момент на площади, где проходил митинг, никого нет; к ночи 27 марта на митинге оставалось около 200 человек.

Крупномасштабные протесты в Ингушетии состоялись в октябре прошлого года после подписания соглашения об изменении границ региона с Чечней. Как ранее сообщал сайт kp.ru, в ходе этих акций также были зафиксированы случаи столкновений манифестантов с силовиками.

ИСТОЧНИК KP.RU