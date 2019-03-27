2019-03-27T19:40:45+03:00
Происшествия

В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны, экипаж погиб

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал оказать материальную помощь родственникам жертв
Екатерина БОЛГОВА
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В Казахстане потерпел крушение вертолет Ми-8, принадлежащий Минобороны страныВ Казахстане потерпел крушение вертолет Ми-8, принадлежащий Минобороны страныФото: Ростислав НЕТИСОВ
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В среду, 27 марта, в Кызылординской области Казахстана потерпел крушение вертолет министерства обороны страны. Как сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, экипаж вертолета погиб.

"(Вертолет) выполнял полет в рамках военного учения по маршруту Актау-Шымкент. Экипаж вертолета погиб", - написал Токаев в своем аккаунте в Twitter.

Он также отметил, что отдал распоряжение начать расследование причин случившегося. КРоме того, глава государства пообещал оказать материальную помощь родственникам жертв.

"Мои соболезнования семьям погибших. Им будет оказана материальная помощь", - написал Токаев.

Ранее Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана сообщил, что вертолет Ми-8, принадлежащий Минобороны, упал и сгорел в Кызылординской области.

"По предварительным данным с места происшествия, имеются жертвы. Количество и состояние потерпевших уточняется", - сообщало ведомство.

По предварительной информации, вертолет совершал полет в составе звена из четырех боевых вертолетов из города Актау в Шымкент. Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев уже подписал приказ о формировании специальной комиссии для расследования инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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