СЕГОДНЯ 13:05 2019-03-28T13:05:44+03:00

В Дагестане задержан член банды, причастной к взрывам в московском метро в 2010 году Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Подозреваемы был доставлен в столицу для дальнейших следственных действий

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В Дагестане был задержан член «бандгруппы Вагабова», причастной к организации взрывов, совершенных террористками-смертницами 29 марта 2010 года в городе Москве на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры. Об этом сообщили в ФСБ РФ

«ФСБ РФ, в целях реализации принципа неотвратимости наказания, во взаимодействии с СК РФ задержан в Хасавюртовском районе Республики Дагестан член "бандгруппы Вагабова". Названная преступная группа, главарь которой уничтожен в 2010 году, причастна к организации взрывов, совершенных террористками-смертницами 29 марта 2010 года в городе Москве на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры"», - говорится в релизе ФСБ.

Подозреваемы был доставлен в Москву, однако не уточняется, причастен ли он непосредственно к совершению терактов в метро.

Напомним, утром 29 марта 2010 года на станции метро «Лубянка» произошел взрыв во 2 вагоне электропоезда №54, следовавшего по маршруту ст. «Улица Подбельского» - ст. «Юго-Западная». Примерно через час произошел второй взрыв на станции метро «Парк культуры» в третьем вагоне электропоезда № 45, следовавшего по маршруту ст. «Юго-Западная» - ст. «Улица Подбельского».

Всего в результате двойного теракта пострадал 121 человек, из них 39 погибло, 73 пострадавших госпитализированы в лечебные учреждения Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU