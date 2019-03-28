2019-03-28T19:17:49+03:00
Звезды

Анджелина Джоли станет новым супергероем Marvel

Актриса впервые сыграет в легендарной франшизе
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Какая именно роль в этом фильме отведена звезде Голливуда, пока неизвестно.Какая именно роль в этом фильме отведена звезде Голливуда, пока неизвестно.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Студия Marvel снимет новый фантастический фильм, героиней которого станет голливудская звезда Анджелина Джоли. Она впервые предстанет перед зрителями в амплуа супергероя.

Сюжет фильма будет строится на комиксах Marvel. Это история о суперлюдях, которые населяли Землю миллионы лет назад. Они создали две враждующие между собой расы: долгоживущих Вечных и чудовищ Девиантов. Именно соперничество между этими супер-расами и легло в основу сюжета фильма. Особое место в картине будет занимать любовная линия. Это красивая и трагическая история любви между представителями двух разных рас, пишет издание The Hollywood Reporter.

Какая именно роль в этом фильме отведена звезде Голливуда, пока неизвестно. Но уже само участие Джоли во вселенной Marvel делает эту картину особенно привлекательной для зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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