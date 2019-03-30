Южная Корея выдала США обвиняемого в кражах с американских счетов украинца

СЕГОДНЯ 05:57 2019-03-30T05:57:17+03:00

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Южная Корея выдала американским властям гражданина Украины Александра Мусиенко, которого в США обвиняют в легализации $2,8 млн, похищенных хакерами с банковских счетов американских физических лиц и компаний за три года. Об этом сообщила 29 марта прокуратура Западного округа штата Северная Каролина.

Мусиенко был арестован на основании обвинений, выдвинутых американскими властями, во время частной поездки в Республику Корея и был выдан 28 марта. Следователи полагают, что украинец действуя под прикрытием фиктивных частных предприятий Vita Finance и Hilpert легализовывал на территории США награбленные хакерами средства, передает ТАСС.

При этом мошенник нанимал финансовых помощников, которые по его просьбе переводили похищенные средства на свои банковские счета, а потом сразу перечисляли все на посторонние счета, зарегистрированные за пределами Соединенных Штатов. Помощникам Мусиенко обещал выплатить до 5% от каждого перевода. Украинец работал по этой схеме с 2009 по 2012 год.

ИСТОЧНИК KP.RU