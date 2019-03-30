КХЛ официально объяснила, почему была засчитана шайба "Авангарда" в ворота "Салавата Юлаева"

СЕГОДНЯ 08:33 2019-03-30T08:33:04+03:00

"Салават Юлаев" проиграл первый матч серии со счетом 3:4. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Континентальная хоккейная лига выпустила официальное пояснение решающего эпизода матча между "Авангардом" и "Салаватом Юлаевым". Встреча завершилась победой омичей со счетом 4:3 в Подмосковной Балашихе.

На 65-й минуте встречи решающий бросок нанес Сергей Шумаков. А после этого тренеры "Салавата Юлаева" взяли запрос на видеоповтор и арбитры засчитали шайбу. И после матча главный тренер уфимской команды Николай Цулыгин заявил, что при взятии ворот были нарушены правила игроками "Авангарда".

Однако же, КХЛ в официальном релизе прояснила ситуацию:

- Атакующий игрок №52 (Сергей Широков - прим.ред.) никоим образом не влиял на способность вратаря защищать свои ворота или занимать надлежащую позицию для защиты ворот. Блокировки вратаря нет. Взятие ворот засчитывается, - говорится в сообщении лиги.

Второй матч серии пройдет в Балашихе в воскресенье, 31 марта, и начнется 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU