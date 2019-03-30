2019-03-30T12:51:12+03:00
Происшествия

На севере Москвы мужчина провалился в траншею в результате провала грунта

Спасатели около 40 минут пытались достать пострадавшего из ямы [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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В настоящий момент жизни мужчины ничего не угрожаетВ настоящий момент жизни мужчины ничего не угрожаетФото: Алексей БУЛАТОВ
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На севере Москвы мужчина упал в траншею в результате обвала грунта. ЧП произошло на улице Лавочкина в столичном районе Ховрино, в месте проведения ремонтных работ.

Как сообщает очевидцы случившегося с места событий, спасательная операция длилась около 40 минут. В настоящий момент спасатели уже извлекли тело мужчины из-под завалов. На месте происшествия находятся пожарные, полицейские и сотрудники "Скорой помощи".

При обвале грунта в Москве погиб мужчина.

Ранее сайт kp.ru сообщал о мужчине, провалившемся под лед реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. Пострадавшего спасли прохожие, находившиеся рядом с местом событий: трое человек бросили мужчине веревку и вытащили его на поверхность льда, причем один из них пытался ползком подобраться к пострадавшему. Операция завершилась успешно, мужчину удалось спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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