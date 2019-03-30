На севере Москвы мужчина провалился в траншею в результате провала грунта
На севере Москвы мужчина упал в траншею в результате обвала грунта. ЧП произошло на улице Лавочкина в столичном районе Ховрино, в месте проведения ремонтных работ.
Как сообщает очевидцы случившегося с места событий, спасательная операция длилась около 40 минут. В настоящий момент спасатели уже извлекли тело мужчины из-под завалов. На месте происшествия находятся пожарные, полицейские и сотрудники "Скорой помощи".
При обвале грунта в Москве погиб мужчина.
Ранее сайт kp.ru сообщал о мужчине, провалившемся под лед реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. Пострадавшего спасли прохожие, находившиеся рядом с местом событий: трое человек бросили мужчине веревку и вытащили его на поверхность льда, причем один из них пытался ползком подобраться к пострадавшему. Операция завершилась успешно, мужчину удалось спасти.
ИСТОЧНИК KP.RU