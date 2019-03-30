Названы причины частого желания ходить в туалет по ночам

СЕГОДНЯ 23:13 2019-03-30T23:13:22+03:00

Ученые выяснили, чем опасны ночные пробуждения с целью сходить в туалет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Японские ученые назвали причины частых походов в туалет по ночам и связали желание справить малую нужду в темное время суток с опасным недугом.

Врачи из госпиталя, расположенного в городе Сендай, выяснили, что у никтурии две причины: пробуждения с целью сходить в туалет происходят либо из-за переизбытка жидкости в организме, вызванного злоупотреблением солью, либо из-за высокого артериального давления.

При этом тем, кто часто просыпается по ночам, исследователи посоветовали обратиться к врачу. Дело в том, что подобные позывы могут быть одним из «опознавательных знаков» гипертонии.

По словам руководителя исследовательской группы Сатоси Конно, даже одно лишнее посещение туалета в ночное время повышает вероятность развития гипертонии примерно на 40%. «Чем чаще вы ходите в туалет, тем выше будет вероятность получить проблемы с работой сердца и сосудов», - приводит слова доктора портал EurekAlert.

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ИСТОЧНИК KP.RU