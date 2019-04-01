Новый Раскольников: В Подмосковье сосед напал на 70-летнюю старушку, которая не дала ему денег в долг

СЕГОДНЯ 11:08 2019-04-01T11:08:32+03:00

Мужчина ранил пенсионерку в живот, а потом добрался до ее кошелька и похитил оттуда 4 тысячи рублей

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В Подмосковье мужчина напал с ножом на свою 70-летнюю соседку, которая отказалась одолжить ему денег.

История, похожая на сюжет романа "Преступление и наказание" произошла в пятницу, 29 марта, в доме №34 по улице Августовской в подмосковной Апрелевке. Примерно в 19:20 в квартиру к Михайлиной Г.К. постучался ее сосед Кирсанов Михаил и начал требовать денег в долг.

Пенсионерка отказала ему в его просьбе, и тогда мужчина вонзил нож прямо женщине в живот. Уже после совершения преступления, "новый Раскольников" отобрал у старушки кошелек и похитил из него 4 тысячи рублей.

По словам источника "КП", уже через десять минут на месте происшествия была "Скорая помощь". Медики госпитализировали раненую пенсионерку в Наро-Фоминскую больницу, а правоохранители приступили к поискам нападавшего.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий Кирсанов был задержан. Оказалось, что ранее мужчина 1963 года рождения уже был судим по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В настоящий момент он находится в отделении полиции.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими месяцами ранее еще одна старушка была жестоко зарезана в Барнауле. Пожилая женщина обратилась к одному из прохожих с просьбой подать милостыню, но вместо денег получила удар ножом в область грудной клетки. Спасти пенсионерку не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU