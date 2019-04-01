Новый Раскольников: В Подмосковье сосед напал на 70-летнюю старушку, которая не дала ему денег в долг
В Подмосковье мужчина напал с ножом на свою 70-летнюю соседку, которая отказалась одолжить ему денег.
История, похожая на сюжет романа "Преступление и наказание" произошла в пятницу, 29 марта, в доме №34 по улице Августовской в подмосковной Апрелевке. Примерно в 19:20 в квартиру к Михайлиной Г.К. постучался ее сосед Кирсанов Михаил и начал требовать денег в долг.
Пенсионерка отказала ему в его просьбе, и тогда мужчина вонзил нож прямо женщине в живот. Уже после совершения преступления, "новый Раскольников" отобрал у старушки кошелек и похитил из него 4 тысячи рублей.
По словам источника "КП", уже через десять минут на месте происшествия была "Скорая помощь". Медики госпитализировали раненую пенсионерку в Наро-Фоминскую больницу, а правоохранители приступили к поискам нападавшего.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий Кирсанов был задержан. Оказалось, что ранее мужчина 1963 года рождения уже был судим по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В настоящий момент он находится в отделении полиции.
Сайт kp.ru писал о том, что несколькими месяцами ранее еще одна старушка была жестоко зарезана в Барнауле. Пожилая женщина обратилась к одному из прохожих с просьбой подать милостыню, но вместо денег получила удар ножом в область грудной клетки. Спасти пенсионерку не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU