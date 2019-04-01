2019-04-01T17:06:12+03:00
Происшествия

Безработный в Подмосковье украл у мужчины, которого избил у него дома, телефон и 1 500 рублей

На пойманного было заведено уголовное делло
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Грабитель может сесть на пару лет за разбой и грабеж на общую сумму в 2000 рублейГрабитель может сесть на пару лет за разбой и грабеж на общую сумму в 2000 рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В понедельник, 1 апреля, был задержан неработающий гражданин Узбекистана. Он находился на территории России без регистрации. Он похитил мобильный телефон и 1500 рублей.

На него с заявлением в минувшую субботу, 30 марта, в дежурную часть обратился мужчина. Он рассказал, что днем ранее около 22:30, выбив входную дверь, подозреваемый проник в его квартиру. Он его побил, после чего прямо у него на глазах похитил мобильный телефон Maxvi С22 и 1500 рублей. Ограбление произошло в Воскресенском районе, селе Ашитково.

Общая сумма ущерба составила 2700 рублей. На данный момент по факту разбоя и ограбления возбуждено уголовное дело.

Кстати, накануне в Новой Москве неизвестный напал на безработную женщину и похитил у нее сумку с крупной суммой денег. По словам пострадавший, у нее с собой было более двадцати миллионов рублей наличными. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Флориде местные жители увидели метеорит
Разбившийся в Германии бизнес-джет не был оснащен черными ящиками
Фильм "Дамбо" возглавил российский прокат
Пушков высмеял заявление Порошенко по Крыму
Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в мире в 2018
В доме престарелый во Франции после ужина умерли четыре старика
Прокурор попросил продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Застрявшие в лифте мужчины взорвали интернет своей песней
МИД РФ назвал избирательную кампанию на Украине «грязной и ожесточенной»
В США программный сбой привел к отмене и задержки тысячи рейсов
В ОБСЕ раскритиковали недопуск российских наблюдателей на украинские выборы
При тушении лесного пожара в Китае погибли 30 пожарных
Около 40 человек пострадали при столкновении трамвая и троллейбуса в Чехии
Владимир Путин подписал закон о наказании для «воров в законе»
Тела жертв авиакатастрофы в Германии извлекли из-под обломков бизнес-джета