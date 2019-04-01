Безработный в Подмосковье украл у мужчины, которого избил у него дома, телефон и 1 500 рублей
В понедельник, 1 апреля, был задержан неработающий гражданин Узбекистана. Он находился на территории России без регистрации. Он похитил мобильный телефон и 1500 рублей.
На него с заявлением в минувшую субботу, 30 марта, в дежурную часть обратился мужчина. Он рассказал, что днем ранее около 22:30, выбив входную дверь, подозреваемый проник в его квартиру. Он его побил, после чего прямо у него на глазах похитил мобильный телефон Maxvi С22 и 1500 рублей. Ограбление произошло в Воскресенском районе, селе Ашитково.
Общая сумма ущерба составила 2700 рублей. На данный момент по факту разбоя и ограбления возбуждено уголовное дело.
Кстати, накануне в Новой Москве неизвестный напал на безработную женщину и похитил у нее сумку с крупной суммой денег. По словам пострадавший, у нее с собой было более двадцати миллионов рублей наличными. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
ИСТОЧНИК KP.RU