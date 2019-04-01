Во Флориде местные жители увидели метеорит
Жители американского штата Флорида оказались свидетелем уникального события. Мужчина с приятелем возвращался домой, когда с неба упала яркая звезда.
Объект долетел почти до земли, но никакого вреда не причинил. В итоге местным жителям остается только гадать, что же упало с неба. Многие сходятся во мнении, что мерцающий объект не что иное, как метеорит.
Все произошло в Джексонвиль-бич. Местный водитель, который стал автором ролика, стоял на светофоре, ожидая своей очереди проезда. В этот момент с неба вниз полетел светящийся зеленоватый объект. Шар появился в небе и стремительно исчез.
Позже стало известно, что радары зафиксировали движение метеорита, сообщает Пятый канал.
Во Флориде сняли на видео метеорит .
ИСТОЧНИК KP.RU