Во Флориде местные жители увидели метеорит

СЕГОДНЯ 18:02 2019-04-01T18:02:04+03:00

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Жители американского штата Флорида оказались свидетелем уникального события. Мужчина с приятелем возвращался домой, когда с неба упала яркая звезда.

Объект долетел почти до земли, но никакого вреда не причинил. В итоге местным жителям остается только гадать, что же упало с неба. Многие сходятся во мнении, что мерцающий объект не что иное, как метеорит.

Все произошло в Джексонвиль-бич. Местный водитель, который стал автором ролика, стоял на светофоре, ожидая своей очереди проезда. В этот момент с неба вниз полетел светящийся зеленоватый объект. Шар появился в небе и стремительно исчез.

Позже стало известно, что радары зафиксировали движение метеорита, сообщает Пятый канал.

Во Флориде сняли на видео метеорит .

ИСТОЧНИК KP.RU