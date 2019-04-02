В Санкт-Петербурге умер актер Александр Васильев

СЕГОДНЯ 04:59 2019-04-02T05:27:32+03:00

Актер Александр Васильев, сыгравший в сериалах «Агент национальной безопасности» и «Улицы разбитых фонарей», скончался в возрасте 60 лет

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В ночь на вторник, 2 апреля, стало известно, что в Санкт-Петербурге 31 марта после тяжелой и продолжительной болезни скончался актер Александр Васильев.Артист, запомнившийся зрителям яркими ролями, скончался на 61-м году жизни.

Прощание с Александром Васильевым состоится 3 апреля в павильоне киностудии «Ленфильм», где он работал многие годы. Похоронят его на Смоленском кладбище, сообщает «Пятый канал».

СПРАВКА «КП»

Российский актер Александр Германович Васильев родился 15 октября 1958 года.

За свою творческую карьеру он снялся в 25 кинофильмах и сериалах, в том числе таких известных, как «Особенности национальной охоты», «Агент национальной безопасности», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Морские дьяволы» и многих других.

Последней работой Васильева стала роль бригадира в сериале «Мажор-3».

ИСТОЧНИК KP.RU