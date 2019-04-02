В Москве и по области ожидается потепление выше климатической нормы

СЕГОДНЯ 13:09 2019-04-02T13:09:30+03:00

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Главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова рассказала о том, что на этой неделе в Москве и по области ожидается потепление с превышением показателей климатической нормы.

Так, в ночь со вторника, 2 марта, температура будет колебаться в пределах -3…-1 градуса, на окраинах до -4. В целом же в среду и четверг погоду в столице будет определять антициклон. Максимальная температура в эти дни составит порядка +7…+9 градусов, что чуть выше климатической нормы. При этом возможна небольшая переменная облачность, без осадков.

"К сожалению, в конце рабочей недели и в предстоящие выходные дни погода будет менее комфортной. Мы ожидаем, что в пятницу характер погоды изменится". - цитирует телеканал RT синоптика.

И даже, несмотря на то, что ночи станут более теплыми и слабоположительными (+1…+3), дневная температура за счёт облачности и сильного ветра будет лишь немного выше - в районе +5…+7 градусов. А по области столбики термометров ночью так и останутся в отрицательном диапазоне.

Что касается выходных, то показатели в принципе будет близки к климатической норме, а если и превысят ее, то всего на несколько градусов. При этом как в субботу, так и в воскресенье ожидается небольшие дожди, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU