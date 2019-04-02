2019-04-02T22:39:52+03:00
Наука

Рогозин рассказал, когда в России появится новый пилотируемый корабль

По словам главы "Роскосмоса", переход на новую ракето-космическую технику начнется 2022 году [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Глава "Роскосмоса" Дмитрий РогозинГлава "Роскосмоса" Дмитрий РогозинФото: Иван МАКЕЕВ
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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал в эфире радио "Комсомольская правда", когда в России появится новый пилотируемый корабль. По словам руководителя госкорпорации, в 2022 году начнется переход на новую космическую технику.

"Переход на новую ракетно-космическую технику начнется в 22-м году. Мы должны будем испытать и новый пилотируемый корабль, который должен был появиться намного раньше. Появится он в 22-м году и для него носитель только один – это тоже новая ракета, которой пока нет - «Союз-5», но работа уже началась. Это переход на ракету «Ангара», отказ постепенно от «Протонов». И еще много-много чего", - заявил Рогозин.

Он подчеркнул, что с 2022 год начнется новый этап развития российской космической отрасли.

"По сути дела, с 2022 года начинается масштабный переход российской ракетно-космической промышленности на новую технику. Это новый качественный этап российской космонавтики", - подчеркнул глава "Роскосмоса".

Рогозин - о том, когда начнётся новая эпоха Роскосмоса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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