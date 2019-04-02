2019-04-02T23:05:53+03:00
Наука

Рогозин о необходимости запустить энергетический модуль к МКС: мы не должны зависеть от американцев в космосе

Глава "Роскосмоса" рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" о первоочоередных задачах российской космической отрасли [видео]
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Фото: "Роскосмос"Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Фото: "Роскосмос"
Изменить размер текста:

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что России необходимо отправить научно-энергетический модуль к Международной космической станции, чтобы не зависеть от американской астронавтики в будущем. По его словам, энергетический модуль с механизацией солнечных батарей должен быть запущен в 2022 году.

"Нам кровь из носу нужно доделать эту работу, отправить научно-энергетический модуль, пристыковать его успешно, дать нашим космонавтам возможность расширить работу на станции. А то они сейчас ютятся. Для сравнения американская часть МКС – это 400 тонн, российская - 40 тонн, в 10 раз меньше. Система жизнедеятельности находится в нашей части МКС, но энергетика - в основном, это американская часть. Поэтому мы зависим от энергетики", - рассказал Рогозин на радио "Комсомольская правда".

Он подчеркнул, что разрабатываемый модуль позволит обеспечить энергией не только российских космонавтов, но и потенциальных партнеров "Роскосмоса".

"Мы не должны зависеть от американцев, соответственно мы должны запустить в 22-ом году энергетический модуль с большой механизацией солнечных батарей. Тогда мы полностью обеспечим себя и наших будущих международных партнеров, кого мы хотим привлечь", - добавил глава госкорпорации.

Рогозин: Мы не должны зависеть от США в космосе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Рогозин назвал рабочие отношения Роскосмоса с НАСА великолепными
Россия может ввести в отношении ЕС ответные мераы из-за квот на импорт стали
Рогозин рассказал, когда в России появится новый пилотируемый корабль
Рогозин: США закупают у России ракетные двигатели, несмотря на санкции
Рогозин о погибшей совладелице S7: Наталья Филева была очень талантливым человеком и энтузиастом космоса
Ford объявил о снижении цен на свои автомобили в России
Главы МИД стран НАТО обсудят "пакет мер" в ответ на действия России в Черном море
Пентагон: США смогут убедить Турцию купить системы Patriot вместо С-400
Мэй попросит ЕС о продлении сроков Brexit
В России больше не будут выдавать свидетельства обязательного пенсионного страхования
В Госдуме предложили ужесточить наказание за "пьяное" ДТП
Итальянский посол заявил, что визит Путина в Рим станет эффектным событием в двусторонних отношениях
Захарова пошутила над планами Украины "активно укреплять" границу с Россией
В Казахстане выразили надежду на налаживание отношений России и Запада
ВЦИОМ: Российские дороги стали меньше восприниматься как проблема
Лавров заявил, что Порошенко "отбился от рук Европы"
Агентство Moody's оценило вероятность нормализации отношений России и Украины
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров о безопасности на дорогах: выросла ценность человеческой жизни
Лавров прокомментировал нарушения на выборах президента Украины
Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации результатов выборов на Украине
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров: Россияне стали меньше пить из-за всеобщей автомобилизации
Лавров: Не сомневаюсь в том, что Запад признает выборы на Украине