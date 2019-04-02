Рогозин о необходимости запустить энергетический модуль к МКС: мы не должны зависеть от американцев в космосе

СЕГОДНЯ 23:05 2019-04-02T23:05:53+03:00

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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что России необходимо отправить научно-энергетический модуль к Международной космической станции, чтобы не зависеть от американской астронавтики в будущем. По его словам, энергетический модуль с механизацией солнечных батарей должен быть запущен в 2022 году.

"Нам кровь из носу нужно доделать эту работу, отправить научно-энергетический модуль, пристыковать его успешно, дать нашим космонавтам возможность расширить работу на станции. А то они сейчас ютятся. Для сравнения американская часть МКС – это 400 тонн, российская - 40 тонн, в 10 раз меньше. Система жизнедеятельности находится в нашей части МКС, но энергетика - в основном, это американская часть. Поэтому мы зависим от энергетики", - рассказал Рогозин на радио "Комсомольская правда".

Он подчеркнул, что разрабатываемый модуль позволит обеспечить энергией не только российских космонавтов, но и потенциальных партнеров "Роскосмоса".

"Мы не должны зависеть от американцев, соответственно мы должны запустить в 22-ом году энергетический модуль с большой механизацией солнечных батарей. Тогда мы полностью обеспечим себя и наших будущих международных партнеров, кого мы хотим привлечь", - добавил глава госкорпорации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700863" frameborder="0"></iframe> Рогозин: Мы не должны зависеть от США в космосе.

ИСТОЧНИК KP.RU