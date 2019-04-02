США считают Иран виновным в гибели более 600 своих солдат в Ираке

2 Апр 23:47 2019-04-02T23:57:35+03:00

Спецпредставитель госдепартамента отметил, что эта цифра относится к потерям с 2003 по 2011 год

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Соединенные Штаты считают Иран виновным в гибели более 600 американских солдат во время войны в Ираке. С таким заявлением во вторник, 2 апреля, выступил на брифинге спецпредставитель госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.

«Я могу впервые объявить сегодня, основываясь на рассекреченных военных данных, что Иран причастен к смерти по меньшей мере 608 американских солдат в Ираке», - заявил он журналистам.

Брайан Хук уточнил, что это составляет 17% от числа всех погибших военнослужащих США в Ираке с 2003 по 2011 год.

По его словам, Тегеран «пытается поставить Ирак под свой контроль», а «злонамеренную деятельность Ирана в регионе больше всех ощутили на себе простые люди», передает ТАСС.

Напомним, американцы вывели свои войска из Ирака в декабре 2011 года, а в августе 2014-го военные США вернулись в страну под предлогом борьбы с ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная в России).

ИСТОЧНИК KP.RU