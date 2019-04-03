В Подмосковье состоялась первая репетиция парада в честь Дня Победы

СЕГОДНЯ 13:56 2019-04-03T13:56:25+03:00

На полигоне в Алабино прошла первая репетиция парада в честь Дня Победы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В маневрах на полигоне в Алабино приняли участие пешие расчеты и механизированная колонна

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На полигоне в Алабино прошла первая репетиция парада в честь Дня Победы. Участие в репетиции приняли пешие расчеты и механизированная колонна.

Как сообщает телеканал "Москва 24", полигон был превращен в полноразмерный макет Красной площади. В Алабино военные отработают большую часть маневров, однако генеральная репетиция парада и отработка отдельных его моментов состоятся в столице. Также отмечается, что тренировочные полеты авиации перед парадом начнутся на следующей неделе.

В этом году в параде Победы примут участие 35 пеших расчетов. По Красной площади пройдут офицеры и военнослужащие срочной и контрактной службы ряда воинских частей, а также курсанты военных вузов, суворовцы и нахимовцы. В состав механизированной колонны войдут как новые машины, так и легендарный танк Т-34, который по традиции пройдет первым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700967" frameborder="0"></iframe> В Алабино начались первые тренировки к Параду Победы на Красной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU