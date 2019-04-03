В Подмосковье состоялась первая репетиция парада в честь Дня Победы
На полигоне в Алабино прошла первая репетиция парада в честь Дня Победы. Участие в репетиции приняли пешие расчеты и механизированная колонна.
Как сообщает телеканал "Москва 24", полигон был превращен в полноразмерный макет Красной площади. В Алабино военные отработают большую часть маневров, однако генеральная репетиция парада и отработка отдельных его моментов состоятся в столице. Также отмечается, что тренировочные полеты авиации перед парадом начнутся на следующей неделе.
В этом году в параде Победы примут участие 35 пеших расчетов. По Красной площади пройдут офицеры и военнослужащие срочной и контрактной службы ряда воинских частей, а также курсанты военных вузов, суворовцы и нахимовцы. В состав механизированной колонны войдут как новые машины, так и легендарный танк Т-34, который по традиции пройдет первым.
В Алабино начались первые тренировки к Параду Победы на Красной площади.
ИСТОЧНИК KP.RU