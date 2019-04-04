В Подмосковье семья отравилась угарным газом: пострадали четверо

СЕГОДНЯ 11:19 2019-04-04T11:19:41+03:00

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В Подмосковье семью госпитализировали с отравлением угарным газом. Пострадали четыре человека, которых уже доставили в "Домодедовскую центральную городскую больницу".

Инцидент произошел в четверг, 4 апреля, рано утром. Около в 04:56 бригада "Скорой помощи" прибыла к частному дому №13 "А" по улице Западной в селе Ям городского округа Домодедово.

В здании были обнаружены люди со всеми признаки отравления угарным газом. Что именно произошло неизвестно, однако пострадавших тут же госпитализировали. Речь идет о Варданяне С.Г. 1979 года рождения, а также трех Петросянах 1954, 1956 и 1996 г.р. Все они являются гражданами РФ.

Сам дом, согласно источнику "КП", принадлежит некому Петросяну Г.С. 1979 года рождения. Все выше перечисленные россияне также зарегистрированы по этому адресу.

Сайт kp.ru писал о том, что днем ранее двое взрослых и четверо детей отравились угарным газом в Казани. Причиной несчастного случая стала неисправность дымохода двухконтурного газового котла.

ИСТОЧНИК KP.RU