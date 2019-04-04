2019-04-04T11:49:57+03:00
Политика

Алексей Рогозин отказался комментировать сообщения о своем уходе

Ожидается, что управленец оставит посты гендиректора комплекса "Ил" и вице-президента ОАК
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Алексей Рогозин. Фото: Марина Лысцева ТАССАлексей Рогозин. Фото: Марина Лысцева ТАСС
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Сын главы "Роскосмоса" Алексей Рогозин отказался комментировать появившиеся в СМИ сообщения о своем возможном уходе с постов генерального директора Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина "Ил" и вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Не комментирую", - сказал управленец.

При этом, согласно данным источника в авиастроительной отрасли, слухи все же правдивы, а решение об уходе Рогозин принял самостоятельно еще около 2-3 недель назад. Совет директоров ОАК планирует рассмотреть соответствующий вопрос в самое ближайшее время. Возможные кандидаты на пост главы "Ил" не называются, передает ТАСС.

Агентство РИА Новости уточняет, что первые слухи об уходе Рогозина-младшего появились еще в 2018 году. Тогда сообщалось, что новым гендиректором "Ил" может стать нынешний руководитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева Юрий Грудинин

Сайт kp.ru писал о том, что Алексей Рогозин на протяжении уже нескольких лет возглавляет ОАО "Ил". До этого он работал вице-президентом по транспортной авиации ОАК, а также заместителем директора департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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