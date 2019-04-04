Учительница из Барнаула будет вести рубрику о здоровом образе жизни в соцсетях издательства «Просвещение»

СЕГОДНЯ 19:05 2019-04-04T19:05:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Уволенная из барнаульской школы номер 13 учительница Татьяна Кувшинникова получила еще одно новое место работы. 39-летний педагог будет вести рубрику в официальных сообществах издательства «Просвещение».

Напомним, в феврале этого года Кувшинникова, которая много лет увлекается спортом и моржеванием, опубликовала у себя в соцсетях пару фотографий, посвященных Универсиаде в Красноярске. На одном снимке она в купальнике, сразу после заплыва в зимней речке. На другом - на турнике, на фоне высоких сугробов, одетая в легкое платье. После этого спортивная учительница оказалась в центре травли, которую ей устроили в школе некоторые коллеги и родители. Директор школы заставила написать заявление об уходе.

Очень быстро история вышла на федеральный уровень. В соцсетях начались акции в поддержку Кувшинниковой, в том числе со стороны профессионального сообщества педагогов. Начался флешмоб #УчителяТожеЛюди.

Уволенную учительницу поддержал губернатор Алтайского края Виктор Томин. По его просьбе региональное Министерство образование и науки нашло для Татьяны Кувшинниковой новое место работы. Со 2 апреля она приступила к работе специалиста по учебно-методической работе в Алтайском краевом институте повышения квалификации работников образования (АКИПКРО). Женщина будет редактировать многочисленные учебные пособия, который выпускает вуз, а также станет редактором профессионального журнала «Алтайский учитель». Параллельно Кувшинникова получила еще одно предложение - от федерального издательства «Просвещение», выпускающего учебную и педагогическую литературу. В пресс-службе издательства сообщили, что уволенная учительница будет вести в соцсетях «Просвещения» постоянную рубрику «Здоровый образ жизни»:

- Учитель расскажет о спорте, актуальных и простых способах улучшения и укрепления здоровья. В ближайшем будущем группа компаний "Просвещение" планирует создавать интересный учительскому сообществу контент при помощи действующих педагогов, чтобы быть актуальными и полезными.

ИСТОЧНИК KP.RU