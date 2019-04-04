Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино в Москве
Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино в Москве. Об этом сообщила вдова режиссера Галина Данелия. При этом она уточнила, что траурная церемония запланирована на следующий вторник, 9 апреля.
«Мы решили, что это [прощание с Георгием Данелией] будет во вторник [9 апреля] в Доме кино», - сказала женщина ТАСС.
Место похорон пока не определено, но родственники усопшего планируют похоронить его на Новодевичьем кладбище. «Решаем вопрос с Новодевичьим кладбищем», - подчеркнула Галина Данелия.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Георгий Данелия скончался ранее 4 апреля в одной из московских клиник. Как отмечалось, в больницу его доставили в конце февраля, но в последние дни состояние создателя культовых советских фильмов резко ухудшилось, а в четверг его сердце остановилось. Режиссеру было 88 лет.
Умер Георгий Данелия.Ушёл из жизни создатель самых народных фильмов - Георгий Данелия
ИСТОЧНИК KP.RU
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