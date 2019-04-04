СЕГОДНЯ 19:06 2019-04-04T19:06:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино в Москве. Об этом сообщила вдова режиссера Галина Данелия. При этом она уточнила, что траурная церемония запланирована на следующий вторник, 9 апреля.

«Мы решили, что это [прощание с Георгием Данелией] будет во вторник [9 апреля] в Доме кино», - сказала женщина ТАСС.

Место похорон пока не определено, но родственники усопшего планируют похоронить его на Новодевичьем кладбище. «Решаем вопрос с Новодевичьим кладбищем», - подчеркнула Галина Данелия.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Георгий Данелия скончался ранее 4 апреля в одной из московских клиник. Как отмечалось, в больницу его доставили в конце февраля, но в последние дни состояние создателя культовых советских фильмов резко ухудшилось, а в четверг его сердце остановилось. Режиссеру было 88 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701256" frameborder="0"></iframe> Умер Георгий Данелия.Ушёл из жизни создатель самых народных фильмов - Георгий Данелия

ИСТОЧНИК KP.RU