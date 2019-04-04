2019-04-04T19:06:50+03:00
Общество

Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино в Москве

Стали известны дата и место прощания с Георгием Данелией [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Георгий Данелия. Фото: Александр Куров/ТАССГеоргий Данелия. Фото: Александр Куров/ТАСС
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Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино в Москве. Об этом сообщила вдова режиссера Галина Данелия. При этом она уточнила, что траурная церемония запланирована на следующий вторник, 9 апреля.

«Мы решили, что это [прощание с Георгием Данелией] будет во вторник [9 апреля] в Доме кино», - сказала женщина ТАСС.

Место похорон пока не определено, но родственники усопшего планируют похоронить его на Новодевичьем кладбище. «Решаем вопрос с Новодевичьим кладбищем», - подчеркнула Галина Данелия.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Георгий Данелия скончался ранее 4 апреля в одной из московских клиник. Как отмечалось, в больницу его доставили в конце февраля, но в последние дни состояние создателя культовых советских фильмов резко ухудшилось, а в четверг его сердце остановилось. Режиссеру было 88 лет.

Умер Георгий Данелия.Ушёл из жизни создатель самых народных фильмов - Георгий Данелия

ИСТОЧНИК KP.RU

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