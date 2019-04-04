2019-04-04T20:28:04+03:00
Звезды

Госдума упростит закупки в сфере культуры

В первом чтении принят новый законопроект, который стал результатом тесного диалога между депутатами и творческим сообществом
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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В поддержку законопроекта уже открыто выступили руководитель Большого театра Владимир УринВ поддержку законопроекта уже открыто выступили руководитель Большого театра Владимир УринФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Государственная дума приняла в первом чтении закон, призванный облегчить процесс госзакупок в сфере культуры. Об уменьшении требований к закупкам бюджетных учреждений долгое время просила творческая общественность, а особенно руководители всех учреждений культуры.

Рассматриваемый законопроект предлагает исключить обоснование максимальной цены контракта, необходимость обязательного проведения внешней и внутренней экспертизы и предлагает увеличить максимальную сумму, которую учреждение культуры сможет потратить на закупки у единственного поставщика с 300 до 700 тысяч разовой выплатой и до 50 миллионов суммарно в год.

"Вы не представляете, сколько бумаг мы исписываем, сколько средств "транжирится"! Новый закон - это благое дело для культуры в целом", - передает ТАСС слова главы Союза театральных деятелей Александра Калягина.

В поддержку законопроекта уже открыто выступили руководитель Большого театра Владимир Урин и директор театра Наций Марина Ревякина, недовольные тем, насколько "бюрократическая работа тормозит творческий процесс". Во втором чтении поправки планируют рассмотреть уже 9 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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