Мощный взрыв прогремел в многоэтажке в Мадриде

СЕГОДНЯ 16:18 2019-04-05T16:18:39+03:00

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В пятницу, 5 апреля, в одном из жилых многоэтажных домов Мадрида произошел взрыв, который привел к частичному обрушению. Предположительно, причиной стала детонация бытового газа.

В результате обрушения пострадали квартиры, расположенные на последнем этаже жилого дома в районе Вальекас в столице Испании. У здания обрушились стены. На данный момент крыша дома держится на опорных столбах.

Сообщается, что к медикам обратились семь человек, которые получили легкие ранения. Информация о пострадавших уточняется. О судьбе жильцов обрушившегося верхнего этажа в настоящие время ничего не известно.

К месту взрыва прибыли одиннадцать команд пожарных. Зона вокруг здания оцеплен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701463" frameborder="0"></iframe> В одной из жилых многоэтажек Мадрида произошел взрыв.

Напомним, что в январе в одном из жилых домов города Шахты в Ростовской области произошел мощный взрыв бытового газа, который спровоцировал обрушение здание. Тогда в результате происшествие погиб один человек, еще семеро были спасены.

ИСТОЧНИК KP.RU