Мощный взрыв прогремел в многоэтажке в Мадриде
В пятницу, 5 апреля, в одном из жилых многоэтажных домов Мадрида произошел взрыв, который привел к частичному обрушению. Предположительно, причиной стала детонация бытового газа.
В результате обрушения пострадали квартиры, расположенные на последнем этаже жилого дома в районе Вальекас в столице Испании. У здания обрушились стены. На данный момент крыша дома держится на опорных столбах.
Сообщается, что к медикам обратились семь человек, которые получили легкие ранения. Информация о пострадавших уточняется. О судьбе жильцов обрушившегося верхнего этажа в настоящие время ничего не известно.
К месту взрыва прибыли одиннадцать команд пожарных. Зона вокруг здания оцеплен.
В одной из жилых многоэтажек Мадрида произошел взрыв.
Напомним, что в январе в одном из жилых домов города Шахты в Ростовской области произошел мощный взрыв бытового газа, который спровоцировал обрушение здание. Тогда в результате происшествие погиб один человек, еще семеро были спасены.
ИСТОЧНИК KP.RU