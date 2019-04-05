Два китайских студента обманули Apple на миллион долларов

5 Апр 23:44 2019-04-05T23:44:16+03:00

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В США Федеральное бюро расследований раскрыло схему обмана, которой пользовались два студента из Китая, чтобы легко заработать. Парни додумались сдавать в сервисные центры Apple поддельные iPhone, чтобы получать взамен оригинальные.

В материалах, опубликованных на сайте SCRIBD, говорится, что проживающие в Орегоне китайцы Яньянь Чжоу и Цюянь Цзян обратились в авторизованные сервисы 3069 раз, из которых 1493 закончились заменой смартфона. При этом работники сервисов не проверяли сданные устройства на оригинальность. Решение о замене гаджета принималось лишь на основании его неработоспособности.

Поддельный телефон обходился мошенникам примерно в 30 долларов, а оригинальный, который они получали бесплатно, стоит в среднем 600 долларов. Настоящие iPhone студенты технического вуза пересылали в Китай свои родным и друзьям, которые выставляли их потом на продажу в интернете. Предприимчивые парни успели обобрать Apple на 895 800 долларов, пишет газета The Oregonian.

Федеральные агенты в Портленде начали расследование в апреле 2017 года после того, как Таможенная и Пограничная охрана США изъяла по крайней мере пять подозрительных поставок мобильных телефонов из Гонконга с маркировкой Apple Inc., которые казались поддельными.

После ареста на допросе Цзяна признался, что регулярно получал пакеты, содержащие от 20 до 30 iPhones от подельника в Китае. Теперь Чжоу обвиняют в нелегальном экспорте, Цзяна — в незаконном обороте контрафактных товаров. Им грозит до десяти лет заключения и штраф до 2 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU